Події

14:37 11.02.2022

Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви

1 хв читати
Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви

Україна не має надто завищених очікувань від візиту до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України Володимиром Зеленським, де вони синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми позитивно наголошуємо на тому факті, що канцлер Шольц відвідає Київ спочатку, перед тим як відвідати Москву. У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони справді синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви", - сказав Кулеба на пресконференції у Харкові у п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що візит Шольца до України надзвичайно важливий. "Сподіваємося, що він (візит - ІФ) перевищить наші очікування", - додав Кулеба.

Теги: #зеленський #шольц
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 11.02.2022
Зеленський доручив головам низки ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Зеленський доручив головам низки ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

13:23 11.02.2022
Національним спротивом та теробороною мають займатися професіонали - Зеленський

Національним спротивом та теробороною мають займатися професіонали - Зеленський

18:35 10.02.2022
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

17:10 10.02.2022
Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

09:47 10.02.2022
Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

18:12 09.02.2022
Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

15:54 09.02.2022
Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

07:58 09.02.2022
Партнерство України та Франції на тлі актуальних загроз і викликів перед Європою та світом дуже важливе – Зеленський

Партнерство України та Франції на тлі актуальних загроз і викликів перед Європою та світом дуже важливе – Зеленський

07:51 09.02.2022
Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії, Австрії та Словаччини

Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії, Австрії та Словаччини

07:21 09.02.2022
Зеленський призначив нового голову Київської ОДА, звільнивши Володіна

Зеленський призначив нового голову Київської ОДА, звільнивши Володіна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі"

Зеленський доручив головам низки ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн мотивованих громадян

Національним спротивом та теробороною мають займатися професіонали - Зеленський

У Києві немає передумов для запровадження локдауну, заявляють в КМДА

ОСТАННЄ

Ресторани в США зіштовхнулися з дефіцитом курячих крилець напередодні Супербоулу

Водієві, який взяв на себе провину у ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок

У 2022 році у 30 містах України планується розпочати будівництво сучасних урбан-парків

П'ятеро копачів бурштину дістали вогнепальні поранення у зіткненні зі співробітниками СБУ на Рівненщині

Слідчі поліції викликають Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі"

Мін'юст залучає нотаріусів до процесу добровільного оцифрування архівів БТІ

Зеленський вимагає вирішити проблеми із майновими комплексами для розміщення сил ТрО протягом двох тижнів

З київського заводу "Радар" вкрали блоки радіоелектронного обладнання, яке використовують у літаках сімейства СУ

Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА