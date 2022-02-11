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14:12 11.02.2022

Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

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Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

Українська делегація на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні у четвер не поступилася жодними моментами, важливими для України, і не перетнула жодних "червоних ліній", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Непроста, м'яко кажучи, була розмова. Але Андрій Єрмак (голова Офісу президента - ІФ) як голова цієї делегації і колеги, які були у складі делегації, абсолютно утримали всі наші позиції, не поступилися жодними моментами, важливими для України, і не перетнули жодних "червоних ліній". Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжуватися, тому немає іншого шляху, окрім дипломатичного врегулювання конфлікту", - сказав Кулеба на пресконференції в Харкові у п'ятницю.

Він додав, що Росія розпочала чергову хвилю обвинувачень на адресу України щодо того, що вона начебто готує наступ, провокації.

"Хочу абсолютно офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не планує, жодні провокації нам не потрібні. Усі ці повідомлення з російської сторони спрямовані на нагнітання емоційного стану та спроби перекладання відповідальності на Україну", - наголосив міністр.

Теги: #делегація #берлін #кулеба
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