Суд розпочав розгляд апеляцій на запобіжний захід Порошенку у "вугільній справі"

Київський апеляційний суд у п'ятницю розпочав розгляд апеляцій захисту п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та сторони обвинувачення на рішення Печерського районного суду Києва про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі".

На початку засідання сторона обвинувачення заявила клопотання про долучення до справи низки документів, суд задовольнив це клопотання. Від захисту Порошенка також надійшло до суду клопотання про долучення додаткових матеріалів.

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язання Порошенку у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку й колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, суд не задовольнив.