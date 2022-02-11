Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

У Харкові в п'ятницю, 11 лютого, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Як повідомляє прес-служба конгресу у Facebook, захід розпочнеться о 13:00.

На порядку денному: стан виконання закону України "Про основи національного спротиву", забезпечення фінансової та енергетичної стабільності в Україні, готовність до реалізації у 2022 році проектів програми "Велике будівництво", заходи щодо підвищення рівня енергоефективності та термомодернізації житлофонду, а також виконання указу президента "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників".