Події

10:52 11.02.2022

Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

1 хв читати
Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

У Харкові в п'ятницю, 11 лютого, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Як повідомляє прес-служба конгресу у Facebook, захід розпочнеться о 13:00.

На порядку денному: стан виконання закону України "Про основи національного спротиву", забезпечення фінансової та енергетичної стабільності в Україні, готовність до реалізації у 2022 році проектів програми "Велике будівництво", заходи щодо підвищення рівня енергоефективності та термомодернізації житлофонду, а також виконання указу президента "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників".

Теги: #конгрес #харків
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:44 10.02.2022
Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

19:17 08.02.2022
У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

07:33 08.02.2022
Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

16:31 05.02.2022
Учасники маршу єдності пройшли центральною вулицею Харкова та проводять віче

Учасники маршу єдності пройшли центральною вулицею Харкова та проводять віче

08:26 05.02.2022
Будівництво нових станцій метро у Харкові розпочнеться весною

Будівництво нових станцій метро у Харкові розпочнеться весною

08:00 05.02.2022
Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності

Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності

07:32 05.02.2022
Двоє харків'ян затримані за вимагання неіснуючого боргу $65 тис.

Двоє харків'ян затримані за вимагання неіснуючого боргу $65 тис.

21:25 03.02.2022
Спікер Палати представників виступає за санкції проти РФ лише у разі нападу на Україну

Спікер Палати представників виступає за санкції проти РФ лише у разі нападу на Україну

19:34 03.02.2022
Харківська мерія та правоохоронці погодили проведення мітингу на пл. Свободи, але Марш єдності вважають недоцільним

Харківська мерія та правоохоронці погодили проведення мітингу на пл. Свободи, але Марш єдності вважають недоцільним

11:17 03.02.2022
У Харківському СІЗО повісився неповнолітній, розпочато розслідування - прокуратура

У Харківському СІЗО повісився неповнолітній, розпочато розслідування - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві немає передумов для запровадження локдауну, заявляють в КМДА

НАБУ звинувачує ексдиректора "Оператора ринку" в розтраті 2,15 млн грн через виплату собі премій

Уночі в готелі та вдома в Ярославського відбулися обшуки у зв'язку з ДТП за участю кортежу бізнесмена

США закликають своїх громадян якнайшвидше залишити Україну: воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час

Байден закликав громадян США залишити Україну

ОСТАННЄ

Першу ділянку Київської обхідної дороги будуватиме американська Bechtel Corporation

Поліція встановила особу загиблого в ДТП за участю кортежу Ярославського

У Києві немає передумов для запровадження локдауну, заявляють в КМДА

В Україні очікується незначне похолодання, місцями дощі та мокрий сніг

НАБУ звинувачує ексдиректора "Оператора ринку" в розтраті 2,15 млн грн через виплату собі премій

Фінляндія продовжила основні антиковідні обмеження на кордоні до 13 березня

Суд розпочав розгляд апеляцій на запобіжний захід Порошенку у "вугільній справі"

На Кіровоградщині викрито групу медпрацівників, які організували схему фальсифікації COVID-сертифікатів

ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

МКЧХ направив в ОРДЛО понад 3 тонни гуманітарного вантажу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА