Події

09:54 11.02.2022

Естонія надає понад 300 тис. євро на гуманітарну допомогу жителям сходу України

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Естонія надає понад 300 тис. євро на гуманітарну допомогу жителям сходу України

Естонія надасть Україні на гуманітарну допомогу додатково 351 700 євро, повідомляє естонське МЗС.

"Мета пожертвування - підтримати людей, котрі живуть поблизу лінії зіткнення на сході України, й допомогти Україні підготуватися до потенційної загрози міграції", - повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі МЗС.

"Конфлікт позначився на житті майже п'яти мільйонів людей, понад три мільйони з яких потребують гуманітарної допомоги, багато з них не мають належного медичного обслуговування та комунальних послуг, таких як електрика, вода й опалення. Емоційної підтримки потребують і люди, які протягом багатьох років перебувають у постійній небезпеці. Ці проблеми поглиблюються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому ми вирішили підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, щоб допомогти полегшити страждання жителів прифронтових населених пунктів", - сказала глава МЗС Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets).

Кошти призначені для підтримки домогосподарств і літніх людей, які проживають поблизу лінії зіткнення, зокрема для закупівлі дров, основного обладнання, теплих ковдр або одягу. Може знадобитися й індивідуальна допомога: харчування, предмети гігієни, медична та психосоціальна підтримка для людей котрі живуть у прифронтових селах.

Теги: #україна #естонія #гумдопомога
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