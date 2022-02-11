Події

08:05 11.02.2022

Венедіктова обіцяє швидке та якісне розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

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Венедіктова обіцяє швидке та якісне розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла на особистий контроль справу за фактом ДТП зі смертельними наслідками за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

"Справа на моєму особистому контролі. Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

"Незапланований і поспішний від'їзд (Ярославського – ІФ) виглядає досить дивно", - додала вона.

Венедіктова повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс Генерального прокурора.

Крім того, за словами Венедіктової, у п'ятницю в ЄРДР буде внесено відомості у зв'язку зі спробою фальшування під час досудового розслідування ДТП.

"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів - простіше кажучи, бреше. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб", - написала Венедіктова.

Як повідомлялося, раніше у четвер увечері міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин і надати свідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

9 лютого близько 22:55. У районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, збив пішохода, чоловіка віком близько 50 років, і втік із місця події. В результаті ДТП пішохід загинув.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років або без нього.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області поліція встановлює особу й обставини загибелі пішохода. "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського.

"За словами співрозмовника "УП", такі номери належать передній машині кортежу Ярославського. Джерело "УП" також зазначило, що Ярославський часто сам водить машину... За даними джерел "УП", є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського їхав із Харкова (Ярославський працює в Харкові та проживає в Мартовому – ред.)", - ідеться в повідомленні "Української правди".

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, знаходився водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав", - повідомляється на сайті DCH.

За інформацією пресслужби групи, водій з'явився до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого відлетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

У четвер увечері Київський райсуд відклав на п'ятницю обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч.2 ст.286 та за ч.3 ст.135 КК України.

 

 

 

Теги: #розслідування #ярославський #венедіктова
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