Генпрокурор: Третя експертиза стосовно Іловайська є, ми з нею працюємо

Друга експертиза щодо Іловайської трагедії ще не розсекречена, результати третьої експертизи вже отримані, стосовно них триває робота, після чого документи також буде розсекречено, зазначає генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Третя експертиза є, ми з нею працюємо", - сказала Венедіктова в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, коли буде отримано результати третьої експертизи з Іловайської трагедії та розсекречено матеріали.

Вона нагадала, що на сайті Офісу генпрокурора є вкладка з інформацією щодо подій в Іловайську – з хронологією подій, міжнародним супроводом та розсекреченими документами.

"Документи розсекречує Генеральний штаб. Наразі ми дуже ретельно працюємо з ними, щоб вони розсекречували матеріали. Там є певні складнощі з боку військових. Прикордонники розсекретили – і ми розмістили інформацію", – зазначила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що перша експертиза розсекречена, інформація щодо неї розміщена на сайті, друга ще перебуває "під грифом" і інформація щодо неї, відповідно, ще не оприлюднена. Результати третьої експертизи, за словами генпрокурора, також буде розсекречено після обробки.

"Питання Іловайська та Дебальцевого – це один ланцюжок. І тут питання військового мистецтва, політичної відповідальності та кримінальної відповідальності. Я відповідаю за історію кримінальної відповідальності, і ви знаєте, що ми рухаємося активно у цьому напряму", - підсумувала генпрокурор.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року поблизу Іловайська Донецької області російські найманці і підрозділи Збройних сил РФ, що вторглися на Донбас, оточили українські добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ, а згодом розстріляли українських військових, які після досягнення представниками армій двох країн відповідної домовленості виходили з оточеного міста так званим зеленим коридором.

Під час цих подій, за інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських воїнів, 429 дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, ще близько восьми десятків вважаються зниклими безвісти. Крім того, Збройні сили України зазнали втрат в озброєнні та військовій техніці на суму майже 300 млн грн.

Улітку 2019 року газета The Guardian повідомила про доповідь британської дослідницької групи Forensic Architecture щодо участі РФ у боях поблизу Іловайська в Україні в 2014 році. За словами дослідників, вони зібрали і каталогізували численні знімки із супутників із зображенням російських озброєних конвоїв на території України, а також фотографії танка Т-72Б3. Дослідники зазначають, що на той час вони перебували на озброєнні лише у російської армії.

У серпні 2021 року Венедіктова анонсувала розсекречення результатів розслідування Іловайської трагедії. Тоді генпрокурор повідомила, що за результатами очікуваної третьої експертизи в рамках розслідування справи про Іловайську трагедію буде допитано всіх, на кого вкаже ця експертиза.

"Розслідування триває. Те, що можна озвучити: було проведено понад 900 допитів, було проаналізовано понад 1600 документів, вже було проведено дві експертизи... Дуже хотілося б, щоб третю експертизу було завершено в серпні... За результатами третьої експертизи, я думаю, буде новий поштовх для нашого розслідування", – сказала Венедіктова журналістам.

При цьому вона наголосила, що слідство продовжує рухатися в тому ж напряму, який було визначено за результатами першої експертизи, яка показала, що вторгнення Російської Федерації є основною причиною трагедії.