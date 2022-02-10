Події

16:00 10.02.2022

Поліція викличе на допит бізнесмена Ярославського у справі про ДТП зі смертельними наслідками

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Поліція викличе на допит бізнесмена Ярославського у справі про ДТП зі смертельними наслідками

Харківська поліція викличе на допит бізнесмена Олександра Ярославського, можливого учасника ДТП, яка сталася 9 лютого в районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський і внаслідок якої загинув пішохід.

"У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія і викликають на допит можливого учасника ДТП", - повідомляється на порталі МВС.

ДТП сталася 9 лютого близько 22:55. У районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, збив пішохода, чоловіка віком близько 50 років, і втік із місця події. В результаті ДТП пішохід загинув.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років або без нього.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області поліція встановлює особу й обставини загибелі пішохода. "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського.

"За словами співрозмовника "УП", такі номери належать передній машині кортежу Ярославського. Джерело "УП" також зазначило, що Ярославський часто сам водить машину... За даними джерел "УП", є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського їхав із Харкова (Ярославський працює в Харкові та проживає в Мартовому – ред.)", - ідеться в повідомленні "Української правди".

 

 

Теги: #дтп #полиция #ярославский
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