Події

07:31 10.02.2022

Іноземні журналісти відвідали район проведення ООС, ознайомилися з ситуацією

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Іноземні журналісти відвідали район проведення ООС, ознайомилися з ситуацією

Журналістів західних ЗМІ ознайомили із ситуацією у зоні проведення ООС, організувавши поїздку на передову, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"9 лютого Міністерство оборони України спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України організувало престур представників іноземних ЗМІ в район проведення операції Об'єднаних сил. Понад два десятки журналістів, які представляють авторитетні світові медіа, були ознайомлені із безпековою ситуацією безпосередньо на лінії розмежування", – йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook у середу ввечері.

Зазначається, що з журналістами провідних світових ЗМІ спілкувався командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Сьогодні надзвичайно високий запит на інформацію про безпеку, про те, що відбувається на лінії протистояння з агресором. У січні ми отримали кількасот запитів від іноземних ЗМІ на відвідування району проведення операції Об'єднаних сил. Тому ми організували спільну роботу із журналістами провідних західних видань: тут представлені практично всі країни Європи, є британські ЗМІ, американські медіа і дуже важливо, щоб вони, по-перше, побували на позиціях і побачили руйнівну силу цієї війни, яку залишає тут Російська Федерація та їхні війська. А по-друге, дуже важливо, щоб вони почули інформацію з першоджерела", – наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Іноземні журналісти побували у прифронтовому м. Авдіївка на Донеччині, де поспілкувалися з військовослужбовцями, а також мали можливість ознайомитися з побутом та умовами несення служби українських військових. Зазначається, що журналістів цікавили умови життя цивільного населення вздовж лінії розмежування.

Крім того, представники закордонних ЗМІ відвідали "Меморіальний комплекс захисникам Авдіївської промзони", де вшанували пам'ять загиблих за Україну військовослужбовців.

 

 

Теги: #преса #оос
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