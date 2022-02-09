Події

21:36 09.02.2022

Байден поговорив із Макроном після візиту французького президента до Росії та України

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Байден поговорив із Макроном після візиту французького президента до Росії та України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України, повідомила представник Білого дому Джен Псакі в середу.

"Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку", - заявила Псакі під час-пресконференції Білого дому. Вона зазначила, що очікує й на інші розмови президента з європейськими колегами протягом цього тижня.

7 лютого президент Франції Макрон зустрічався в Москві з президентом Путіним. Їхні переговори тривали понад п'ять годин. Деескалація довкола України була центральною темою візиту французького президента.

8 лютого Макрон зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

 

 

Теги: #сша #розмова #байден #макрон
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