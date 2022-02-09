СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Львівській області

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) встановили трьох мешканців Львівської області, причетних до організації та розповсюдження, зокрема, в соцмережах повідомлень про "мінування" різних об'єктів, які курирували організатори з Росії, повідомив пресцентр СБУ.

"Як встановило слідство, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої приміщення під потреби "ботоферм", а третій – забезпечував їхнє технічне обслуговування. Їхня загальна "потужність" становила 18 тисяч фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курирували організатори із РФ", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, зловмисники працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували "фейки" для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що роботи публікували неправдиву інформацію щодо мінування об'єктів, зокрема соціальної та критичної інфраструктури.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн-канальних, 3 тисячі сім-карт мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, чорнову бухгалтерію.

Про підозри фігурантам не повідомляється. Сказано, що слідчі дії тривають.