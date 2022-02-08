Глава Міноборони Резніков знову захворів на коронавірус

Міністр оборони Олексій Резніков знову захворів на коронавірус.

"Доповнив статистику...Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. За майже два роки пандемії та карантинів і завдяки всім сучасним засобам зв'язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам завдяки своєчасній вакцинації не так важко переноситься, як у першу хвилю…" – написав Резніков на своїй сторінці у Facebook у вівторок увечері.

Також Резніков нагадав про важливість вакцинації.

Як повідомлялося, 11 листопада 2020 року Резніков інформував, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту та перебував на самоізоляції.