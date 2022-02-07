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18:15 07.02.2022

Кулеба: Ми працюємо, щоб після Берліна було заплановано ще одну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

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Кулеба: Ми працюємо, щоб після Берліна було заплановано ще одну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Дипломати виконують роботу над тим, щоб після зустрічі радників лідерів країн нормандського формату у Берліні було призначено ще одну зустріч, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Була дуже непроста зустріч у Парижі. Непростою є підготовка до зустрічі в Берліні. Але ми працюємо над тим, щоб щонайменше після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників нормандського формату продовжилися, було заплановано ще одну зустріч, бо це означатиме, що Росія залишиться на дипломатичному треку, це дуже важливо саме собою", - заявив Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві в понеділок.

Планом максимум, додав міністр, є відновлення роботи Тристоронньої контактної групи.

"Як максимум, ми сподіваємося, що буде напрацьовано конкретні рішення про те, як розблокувати по суті роботу Тристоронньої контактної групи. І зрушити з місця. Усі ті конспірологічні теорії, чутки, які нині циркулюють в українському медіапросторі та нагнітають атмосферу – вони не відповідають дійсності. Ні на які переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції чи завдавати шкоди національним інтересам. І переговори в Берліні не стануть винятком із цього правила", - наголосив Кулеба.

Раніше офіційний представник уряду ФРН Крістіане Гофманн повідомила, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників у Берліні може відбутися вже цього тижня.

Теги: #кулеба #нормандська_четвірка
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