Радники лідерів країн "нормандської четвірки", можливо, зустрінуться цього тижня - представник ФРН

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутися цього тижня, повідомила офіційна представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн.

"Підготовка ще триває, є свідчення того, що вона відбудеться ще цього тижня", - сказала Гоффманн, відповідаючи в понеділок на запитання "Інтерфаксу".

Вона наголосила, що йдеться про зустріч на рівні радників лідерів країн.

До "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція і Росія.