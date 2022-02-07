Події

13:07 07.02.2022

Радники лідерів країн "нормандської четвірки", можливо, зустрінуться цього тижня - представник ФРН

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Радники лідерів країн "нормандської четвірки", можливо, зустрінуться цього тижня - представник ФРН

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників може відбутися цього тижня, повідомила офіційна представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн.

"Підготовка ще триває, є свідчення того, що вона відбудеться ще цього тижня", - сказала Гоффманн, відповідаючи в понеділок на запитання "Інтерфаксу".

Вона наголосила, що йдеться про зустріч на рівні радників лідерів країн.

До "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Теги: #нормандська_четвірка
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