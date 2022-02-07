У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами можливої розтрати майже 700 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань у понеділок проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті в рамках кримінального провадження щодо службової недбалості посадових осіб, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн, повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств підписано 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Бюро вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

"Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - наголошують правоохоронці.