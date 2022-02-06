Події

12:32 06.02.2022

Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

1 хв читати
Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі вважає, що в разі агресії РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин, передає телеканал Fox news.

Низка джерел в Конгресі США повідомила телеканалу, що таку інформацію Міллі раніше повідомив конгресменам.

Крім того, під час закритих брифінгів для конгресменів 2 і 3 лютого американський воєначальник стверджував, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.

Водночас, зазначає Fox news, деякі конгресмени висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що американська адміністрація, на їхню думку, недостатньо швидко постачає Україну такою військовою допомогою, як системи ППО.

За даними Fox news, на брифінгах, крім генерала Міллі, були присутні такі співробітники американської адміністрації, як держсекретар Ентоні Блінкен, шеф Пентагону Ллойд Остін, керівник розвідувального співтовариства США Евріл Гейнс, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Теги: #сша #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 06.02.2022
Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

08:10 06.02.2022
The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

07:47 06.02.2022
Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

19:17 05.02.2022
В Україну прибув черговий борт із 86 тоннами боєприпасів із США

В Україну прибув черговий борт із 86 тоннами боєприпасів із США

13:26 05.02.2022
Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

11:14 05.02.2022
Берлін наполягає на будь-яких санкціях до РФ у разі порушення цілісності України

Берлін наполягає на будь-яких санкціях до РФ у разі порушення цілісності України

08:56 05.02.2022
Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

21:38 04.02.2022
Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

19:08 04.02.2022
США почали перекидати в Європу підрозділи 82 повітряно-десантної дивізії

США почали перекидати в Європу підрозділи 82 повітряно-десантної дивізії

17:57 04.02.2022
США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків Mitsubishi

США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків Mitsubishi

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, у Павлополі пошкоджено будівлю школи

ОСТАННЄ

Шеф поліції Оттави вимагає підкріплення, щоб припинити протести проти обмежень через COVID-19

В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн – університет Гопкінса

Азербайджанські військові повідомили про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

На Мадагаскар обрушився сильний ураган

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА