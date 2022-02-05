Юридичні зобов'язання представників України в ТКГ та нормандському форматі перед представниками окупаційних структур ОРДЛО відсутні

Юридичні зобов'язання представників України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу та в нормандському форматі перед представниками окупаційних структур ОРДЛО відсутні, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Так він прокоментував поширені низкою українських ЗМІ повідомлення з посиланням на представників самопроголошених "республік" про те, що нібито на зустрічі радників лідерів нормандського формату в Парижі 26 січня поточного року "українська сторона в особі глави Офісу президента Андрія Єрмака взяла на себе зобов'язання під гарантії Німеччини та Франції подати в ТКГ письмову реакцію на всі пропозиції ОРДЛО щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з метою розпочати предметний та конструктивний діалог щодо їх обговорення та погодження".

Зокрема, представники терористичних утворень "очікують" уже до моменту наступного засідання ТКГ, 9 лютого, отримати відповідь України щодо параметрів майбутнього режиму особливого статусу, зняття економічної блокади з ОРДЛО та звільнення затриманого так званого представника ОРДЛО у Спільному центрі з координації та контролю за припиненням вогню (СЦКК) на Донбасі.

"Безумовно, немає і не може бути жодних юридично значущих зобов'язань українських переговорників перед будь-якими представниками окупаційних структур. З очевидної причини: немає таких "представників" в юридичному розумінні", - заявив Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за його словами, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники України у ТКГ та нормандському форматі "на 100% усвідомлюють певну неоднозначність корпусу Мінських документів у тому вигляді, як вони були узгоджені у 2014-2015 роках".

"У зв'язку з чим неодноразово наголошувалося, що, беручи рамковий характер Мінських документів, українська сторона наполягає на таких кроках у цих рамках, які гарантують Україні чесний та тривалий мир. А це можливо лише за повної поваги до суверенітету України", - сказав він.

Як наголосив Подоляк, після суттєвого обмеження трансляції в Україні пропагандистських російських телеканалів, блокування пропагандистських російських і проросійських медіа для нього "вкрай дивно бачити, що деякі українські ЗМІ беруть на себе функцію доставки повідомлень на користь окупантів".

"Це говорить не лише про дуже негидливе ставлення в таких ЗМІ до джерел повідомлень, а й про сильно розхитані моральні орієнтири. У цьому контексті зазначаємо, що будь-яке поширення в українських ЗМІ пропагандистських вкидів від окупантів, а також ігнорування задекларованих українською стороною принципових підходів до Мінського процесу є елементом свідомої чи несвідомої колаборації із державою-агресором", - підсумував він.