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08:26 05.02.2022

Будівництво нових станцій метро у Харкові розпочнеться весною

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Будівництво нових станцій метро у Харкові розпочнеться весною

Будівництво нових станцій Олексіївської лінії Харківського метрополітену у бік вул. Одеська розпочнеться навесні цього року, пообіцяв міський голова Терехов.

"Навесні визначиться переможець тендеру, це буде серйозна міжнародна корпорація. І починаємо будувати метро. Передбачені на це гроші вже лежать на рахунках", – цитує Терехова пресслужба Харківської міськради.

Міський голова зазначив, що проєкт будівництва вже затверджено. Він нагадав, що у плані міської влади також будівництво електродепо на станції метро "Перемога".

"Також будуватимемо електродепо на станції "Перемога", - сказав Терехов.

Як повідомлялося, 21 грудня 2016 року Харківська міськрада підтримала участь КП "Харківський метрополітен" в інвестиційному проєкті "Продовження третьої лінії метрополітену в Харкові" та дала згоду на отримання позики ЄБРР та ЄІБ, залучених державою для реалізації цього проекту, на суму EUR320 млн.

Проєкт передбачає продовження третьої лінії метрополітену на 3,47 км у напрямку аеропорту, будівництво двох станцій метро – "Державінська" та "Одеська", будівництво депо та придбання 85 одиниць рухомого складу. Передбачається, що обидві станції та ділянка від чинних тунелів до станції "Державінська" (959 м) буде побудована "відкритим способом", тоді як перегінні тунелі між новими станціями (2514 м) – за допомогою тунелепрохідницького комплексу.

11 грудня 2017 року керівники ЄБРР, Європейського інвестиційного банку за участю президента України Петра Порошенка, підписали угоду про фінансування інвестиційного проєкту для Харківського метрополітену.

19 грудня 2017 року міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що будівництво нових станцій метро розпочнеться у 2018 році. Пізніше терміни початку будівництва неодноразово переносились.

 

 

Теги: #метро #харків #будівництво
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