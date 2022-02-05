Події

07:52 05.02.2022

У Туреччині зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19, за добу - понад 111 тис. хворих

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У Туреччині зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19, за добу - понад 111 тис. хворих

Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомило про нові 111 тис. 157 випадків зараження коронавірусом за останню добу, що стало новим рекордом для країни, пише у п'ятницю агентство "Анадолу".

"Зростання кількості випадків захворювання у зв'язку з широким поширенням штаму "омікрон" призводить і до летальних наслідків, особливо це стосується пацієнтів із серйозними хронічними захворюваннями та людей похилого віку з хронічними захворюваннями, через низький рівень імунітету до інфекції", - написав у Twitter міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.

Він закликав громадян вакцинуватись.

На тлі зростання кількості заражень через поширення штаму "омікрон" кількість летальних випадків також зросла і досягла показника в 248. Це найбільше значення з 4 жовтня.

Агентство зазначає, що дві дози щеплення проти коронавірусу в Туреччині зробили понад 62% населення. Майже 39% місцевих мешканців уже пройшли ревакцинацію.

Загалом з початку пандемії у Туреччині було зареєстровано майже 12 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 88 тис. людей померли від наслідків зараження інфекцією. Майже 11,2 млн. повністю одужали.

 

 

Теги: #рекорд #туреччина #коронавірус
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