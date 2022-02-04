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14:20 04.02.2022

На з'їзді "Удару" затверджено звернення про проведення Національного форуму єдності України з ініціативи Віталія Кличка

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На з'їзді "Удару" затверджено звернення про проведення Національного форуму єдності України з ініціативи Віталія Кличка

За ініціативою лідера політичної партії "Удар" Віталія Кличка під час з'їзду партії було прийнято звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України, повідомляє пресслужба політсили у п'ятницю.

Кличко зазначив, що метою форуму має стати консолідація всіх патріотичних політсил навколо захисту країни та спільних дій в умовах загрози збройної агресії.

"Будемо єдиними та сильними всередині країни – будемо сильними ззовні! Тому партія "Удар" пропонує скликати Національний форум єдності України. Цей Форум має стати платформою єднання держави. Його мета – продемонструвати і суспільству, і всьому світу консолідацію всіх здорових політичних сил навколо захисту країни. Існують проблеми українців, які треба вирішувати разом. Сьогодні свій заклик до консолідації дій я адресую всім, від кого залежить доля країни. Пропоную скликати Національний форум єдності України й узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців - більш захищеними. Боротися треба не одне проти одного, а за Україну", – наголосив Віталій Кличко.

Політик зазначив, що форум стане основою для розробки стратегії переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми свідомі того, що через військову небезпеку Україні будуть нав’язувати різні угоди та "формули". Але в цих "формулах" Україна має бути "сталою", а не "змінною". Тому форум має дійти згоди щодо меж можливих компромісів, а також "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть під загрозою війни. Вірити Росії в частині виконання Мінських угод – це дурити самих себе. Україна вже одного разу повірила й підписала Будапештський меморандум, який мав стати символом єдності, а став символом зради з боку Росії. Те саме стосується і Мінських домовленостей. Москва розтоптала Мінські угоди своїми діями на Донбасі. Йти в цих умовах на виконання політичної частини угод означає для України підписати вирок українській державності та поставити хрест на розвитку", - наголосив Кличко.

Крім того, з'їзд партії прийняв звернення до міжнародних друзів і партнерів України та демократичної спільноти. У зверненні партія закликає міжнародну спільноту об'єднатися, щоб показати, що наші цінності мають значення.

"Ми маємо показати, що готові захистити те, що всіх нас об’єднує. Ми усвідомлюємо, що маємо покладатися на власні сили, й ми будемо боронити свою землю, ми будемо битися за свою країну до останнього. Але водночас ми розраховуємо на адекватну допомогу від світової спільноти демократичних країн. Захистити демократію, захистити свободу, захистити Україну (Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine), - ідеться у зверненні "Удару".

Теги: #удар #звернення
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