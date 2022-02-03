Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив у четвер із президентом Франції Емманюелем Макроном подальші спільні кроки щодо підтримки стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії країн.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – написав Зеленський у своєму Твіттері в четвер увечері.