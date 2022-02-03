Події

08:33 03.02.2022

У результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерхівці в Кіровоградській області загинула одна людина, ще троє постраждали

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У результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерхівці в Кіровоградській області загинула одна людина, ще троє постраждали

У Кіровоградській області в результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерховому житловому будинку загинула одна людина, ще троє постраждали, серед них - двоє дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"2 лютого о 15:59 у м. Кропивницький на вул. Попова, 24, корпус 1, у дев'ятиповерховому житловому будинку у квартирі на другому поверсі стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням, в результаті чого загинула 1 особа та 3 особи постраждали, з них 2 дітей (2008 та 2014 р.н.), які госпіталізовані до медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники о 17:03 ліквідували пожежу на площі 60 кв. м, врятувавши 8 осіб та евакуювавши 27 осіб.

Наголошується, що руйнувань тримальних конструкцій немає. Вибух пошкодив вікна, міжквартирну перегородку, перекриття між другим і третім поверхами під'їзду (у межах квартири) та вікна поруч розташованих будинків, кількість яких наразі уточнюють.

Також рятувальники допомагають комунальним службам з розбирання будівельних конструкцій, освітлення місця події, а також розгорнули пункт обігріву.

Місцеві органи влади організували тимчасове відселення мешканців будинку до готелю. Роботи з детального обстеження місця події та дослідження остаточної причини вибуху заплановані на 3 лютого.

 

Теги: #газ #вибух #кіровоградська
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