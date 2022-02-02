ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

У розпорядженні слідства не було матеріалів, які оприлюднили журналісти щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, заявляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Наголосимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, співробітникам ДБР він не надав інформацію, яку повідомив журналістам", - ідеться в повідомленні бюро, розміщеному на сайті відомства.

У ДБР заявили, що "відео буде витребувано в законному порядку, досліджено та буде надано юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому".

У повідомленні бюро також нагадує, що розслідування ДТП за участю Трухіна триває, ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії. "Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян із проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, це звернення не дало очікуваного результату", - інформують у бюро.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформацію, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час інциденту.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна в ДТП стосовно перебування його за кермом автомобіля відбудеться найближчим часом.

1 лютого журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція" Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.