Події

10:18 02.02.2022

ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

2 хв читати
ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

У розпорядженні слідства не було матеріалів, які оприлюднили журналісти щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, заявляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Наголосимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, співробітникам ДБР він не надав інформацію, яку повідомив журналістам", - ідеться в повідомленні бюро, розміщеному на сайті відомства.

У ДБР заявили, що "відео буде витребувано в законному порядку, досліджено та буде надано юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому".

У повідомленні бюро також нагадує, що розслідування ДТП за участю Трухіна триває, ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії. "Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян із проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, це звернення не дало очікуваного результату", - інформують у бюро.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформацію, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час інциденту.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна в ДТП стосовно перебування його за кермом автомобіля відбудеться найближчим часом.

1 лютого журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція" Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

Теги: #дбр #трухін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 02.02.2022
"Євросолідарність": повну відповідальність за дії Трухіна несе особисто Зеленський

"Євросолідарність": повну відповідальність за дії Трухіна несе особисто Зеленський

10:08 02.02.2022
Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

09:44 02.02.2022
Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

09:33 02.02.2022
МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

11:52 01.02.2022
ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва "Нафтогазу України" та "Укртрансгазу"

ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва "Нафтогазу України" та "Укртрансгазу"

10:06 01.02.2022
Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

11:55 31.01.2022
Порошенко відмовився давати покази та залишив приміщення ДБР

Порошенко відмовився давати покази та залишив приміщення ДБР

11:34 31.01.2022
Порошенко прийшов на допит до ДБР, але заявив, що не даватиме свідчень

Порошенко прийшов на допит до ДБР, але заявив, що не даватиме свідчень

10:03 31.01.2022
Керівника одного з КП Донецької ОДА судитимуть за службову недбалість, що завдала 16,5 млн грн збитків

Керівника одного з КП Донецької ОДА судитимуть за службову недбалість, що завдала 16,5 млн грн збитків

11:12 29.01.2022
За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

ОСТАННЄ

Підрозділи реактивної артилерії ЗС України провели навчання поблизу адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим

Захворюваність на COVID-19 у світі за минулий тиждень трохи знизилася

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 381,7 млн

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА