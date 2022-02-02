Події

08:10 02.02.2022

Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

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Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і представник турецького президента Ібрагім Калин виступили за вирішення української кризи шляхом "стримування" Росії дипломатичними засобами, повідомив Білий дім.

Під час телефонної бесіди сторони "наголосили на своїй спільній прихильності і дипломатії, і спільним зусиллям щодо стримування подальшої російської агресії проти України", - йдеться повідомленні.

У ньому наголошується, що вони також "обговорили регіональні проблеми, зокрема зусилля Туреччини та Вірменії щодо нормалізації відносин".

Турецькі ЗМІ в повідомленнях про бесіду, посилаючись на дипломатичні джерела, пишуть, що Росія та Україна не заперечують проти пропозиції Анкари про те, щоб Туреччина відіграла певну роль у розв'язанні проблем, що стоять перед Москвою і Києвом.

Теги: #сша #туреччина #україна
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