Суд обрав запобіжні заходи особам, які планували масові заворушення на території України

Печерський районний суд м. Київ у вівторок, 1 лютого, обрав запобіжні заходи особам, підозрюваним в організації масових заворушень в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Організатору суд обрав запобіжний захід - утримання під вартою без можливості внесення застави. Такий самий запобіжний захід призначено другому фігуранту", - зазначається в повідомленні.

На час розслідування підозрювані у плануванні масових заворушень будуть перебувати під вартою. Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч.2 ст.15, ч.1 ст.294 Кримінального кодексу України).

Чинним законодавством за організацію масових заворушень передбачено відповідальність – позбавлення волі до 8 років.

Як повідомлялося, 31 січня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив на брифінгу про затримання осіб, які готували масові безлади в Києві та низку інших регіонів для дестабілізації ситуації в Україні.

"Організатора та його помічника було затримано, їм інкримінується замах на масові заворушення... Вони громадяни України... Ми ще на шляху встановлення замовників і бенефіціарів", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Пізніше Монастирський підтвердив інформацію, що затриманий за організацію масових заворушень – колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан.