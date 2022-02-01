В українців є право вибирати форму правління та до якої організації приєднуватися – Джонсон

Народ України має невід'ємне право самому вибирати, як йому правити у власній державі та до якої організації приєднуватись, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"В останні дні я провів бесіди з керівниками США, Франції, Німеччини, Італії, генсеком НАТО і сьогодні з вами. Ми всі єдині в оцінці основної важливості підтримки права України на самовизначення, оскільки народ України має це невід'ємне право самому обирати, як йому правити у власній державі та до якої організації приєднуватися. Будучи другом та партнером України, Сполучене Королівство завжди підтримуватиме здійснення цього права", - сказав Джонсон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.