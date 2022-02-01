Коболєв про обшуки в нього вдома: Мені не страшно, хоч і трошки огидно

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проведені у нього у вівторок удома обшуки не змусять його покинути країну та не відлякають від ведення нещодавно розпочатого бізнесу.

"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюся від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв також підтвердив, що обшуки у нього відбувалися у справі про передачу АТ "Укртрансгаз" на підставі низки судових рішень 305 млн куб. м газу ТОВ "Профі Газ".

"Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут її пояснювати в деталях", - зазначив він.

"Відмічу основне - у процесі врегулювання проблеми, яка виникла понад 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрасгазу" керувалися інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн (в тому числі повернути понад 200 млн грн уже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість спірного газу в період врегулювання", - додав Коболєв.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок повідомило про проведення слідчих дій у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" та керівників приватних підприємств у рамках розслідування справи за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.

За інформацією ДБР, слідство перевіряє інформацію щодо правомірності повернення "Нафтогазом" боргу комерційним структурам, що виник понад 20 років тому.

"Керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладання мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Керуючись рішенням керівництва державної компанії, Господарський суд Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 млн куб. м природного газу", - пояснюють у бюро.

Водночас у ДБР наголошують, що, згідно з висновками експертів, сума підтверджених збитків від таких дій становить 2,182 млрд грн.

Крім того, як інформують у бюро, встановлено, що керівник "Нафтогазу України" підписав рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження з наглядовою радою НАК.