Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт щодо зміни системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити та винести на розгляд парламенту низку законопроєктів щодо посилення обороноздатності держави.

Відповідний указ президента №36/2022 було оприлюднено на сайті глави держави у вівторок.

У документі уточнюється, що законопроєкти мають передбачати, зокрема, впровадження в Україні моделі інтенсивної системи військової підготовки громадян як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Крім того, уряд має розробити законопроєкти, що стосуються поступового підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та поетапного збільшення чисельності ЗСУ у період із 2022 до 2025 року на 100 тис. осіб для підвищення оборонних можливостей держави.

У свою чергу Міністерство оборони України має розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, передбачивши, зокрема, збільшення термінів дії контрактів, збільшення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які підписують довгострокові контракти, до рівня щонайменше триразового розміру мінімальної заробітної плати, а також формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які підписали довгострокові контракти.

Міноборони також доручено прискорити розробку та внесення на розгляд уряду проєкту концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей, передбачивши впровадження спеціальної накопичувальної програми для отримання військовослужбовцями власного житла, а також забезпечити під час реалізації військової кадрової політики впровадження прозорої системи кар'єрного зростання військовослужбовців ЗСУ, побудованої на рейтинговій оцінці.

"Цей указ набирає чинності з дня опублікування", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні 7-ї сесії Верховної Ради у вівторок, заявив про те, що він підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби. За його словами, цей указ "ознаменує перехід України до професійної армії".