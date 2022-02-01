У Данії припиняють діяти всі обмеження проти COVID-19

У Данії з вівторка припиняють діяти всі обмеження проти коронавірусу COVID-19, отже, країна стає першою в Євросоюзі, де скасовано всі заходи, що діяли раніше, повідомляють європейські ЗМІ.

Тепер у Данії перестануть бути обов'язковими маски та COVID-паспорти, а час роботи барів та ресторанів більше не буде обмежений. Також знову відкриваються нічні клуби, відмінено ліміт на кількість людей у закритих приміщеннях.

При цьому збережуться деякі обмеження для тих, хто прибуває до країни, зокрема для невакцинованих туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони.

Обмеження будуть скасовані, незважаючи на високі показники захворюваності на коронавірус - 31 січня в країні було зафіксовано приблизно 27,6 тис. випадків зараження.

У Данії понад 80% населення отримали обидві дози вакцини від вірусу та приблизно 60% отримали бустерну дозу.

Пропозиція скасувати всі обмеження надійшла від міністерства охорони здоров'я минулого тижня і пізніше була затверджена парламентом країни.

За весь період пандемії в Данії було виявлено понад 1,6 млн випадків зараження коронавірусом та понад 3,7 тис. смертей від наслідків захворювання.