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10:06 01.02.2022

Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

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Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин, недбалість якого призвела до загибелі трьох військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє пресслужба ДБР у вівторок.

"Колишній начальник знав, що на дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни і не вжив заходів щодо їх знешкодження", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що вранці 14 лютого 2021 року група військовослужбовців, пересуваючись цією дорогою з одного командного пункту на інший, вибухнула на мінах. Троє членів цієї групи загинули.

"Колишнього начальника інженерної служби обвинувачують у недбалому ставленні військової посадової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім військового стану (ч. 3 ст. 425 КК України)", - зазначають у ДБР.

У відомстві додають, що обвинуваченому загрожує до 7 років ув'язнення.

Теги: #дбр #розслідування #втрати #суд #зсу
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