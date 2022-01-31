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18:43 31.01.2022

Правоохоронці затримали голову фракції "Довіра" у Полтавській облраді та його брата за вимагання

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Правоохоронці затримали голову фракції "Довіра" у Полтавській облраді та його брата за вимагання

За вимагання майже $40 тис. затримано голову фракції "Довіра" у Полтавській обласній раді та його брата – депутата Миргородської районної ради, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Під час розслідування кримінального провадження… затримані голова фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради", - написала генпрокурор на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

За словами Венедіктової, один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом.

"За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання", - зазначила генпрокурор.

Вона повідомила, що після отримання цих коштів фігурантів-депутатів було затримано.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки", - додала генпрокурор.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову фракції "Довіра" в облраді Олега Діденка та його брата, який є депутатом Миргородської райради.

Теги: #довіра #полтава
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