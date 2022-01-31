Рада збереться на позачергове засідання будь-якої миті у разі екстраординарної події, упевнений спікер

За потреби парламент збереться на позачергове пленарне засідання будь-якої миті, стверджує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Якщо буде якась екстраординарна, не дай Боже, подія, парламент готовий 24 на 7 зібратися будь-якої миті, оскільки ми входимо вже в нову сесію і в разі потреби позачергового засідання воно буде скликане негайно", - заявив Стефанчук на брифінгу в понеділок.

Він також розповів, що на випадок екстраординарних ситуацій також передбачено план дій, який до певного моменту перебуває під грифом "таємно".

"Якщо не буде інтернету, якщо зв'язок зникає тощо, є відповідні пакети у депутатів - вони під секретним грифом, під секретним режимом. Вони їх відкривають і там написано, якщо "падає" зв'язок, то ти робиш: перше, друге , третє… Коли збираємось у Верховній Раді - це все прописано", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, у вівторок розпочинається сьома сесія Верховної Ради, відбудеться пленарне засідання сесії.

Народні депутати працюють у комітетах парламенту 2-11 лютого та повернуться в режим пленарних засідань 15 лютого. Відповідно до порядку денного роботи Верховної Ради, пленарний тиждень відбудеться 15-18 лютого.