В Україну прибула міністр оборони Канади

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд прибула в Україну з дводенним візитом у неділю, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Канадську делегацію на аеродромі зустрів заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. У програмі візиту передбачена зустріч з міністром оборони Олексієм Рєзніковим.

"Раніше уряд Канади ухвалив рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України і на продовження операції UNIFIER ще на три роки - до кінця березня 2025 року, і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб", - йдеться в повідомленні.