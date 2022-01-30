Події

14:53 30.01.2022

В Україну прибула міністр оборони Канади

1 хв читати
В Україну прибула міністр оборони Канади

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд прибула в Україну з дводенним візитом у неділю, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Канадську делегацію на аеродромі зустрів заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. У програмі візиту передбачена зустріч з міністром оборони Олексієм Рєзніковим.

"Раніше уряд Канади ухвалив рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України і на продовження операції UNIFIER ще на три роки - до кінця березня 2025 року, і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб", - йдеться в повідомленні.

Теги: #міністр_оборони #канада #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 30.01.2022
Сніг у Києві прибирають 358 одиниць спецтехніки

Сніг у Києві прибирають 358 одиниць спецтехніки

15:54 28.01.2022
Україна та Канада анонсували переговори про оновлення Угоди про ЗВТ

Україна та Канада анонсували переговори про оновлення Угоди про ЗВТ

15:09 28.01.2022
У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса, поліція відкрила справу за фактом смерті

У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса, поліція відкрила справу за фактом смерті

10:57 28.01.2022
Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

21:57 27.01.2022
Операція UNIFIER довела ефективність підвищення можливостей ЗС України – Куліба

Операція UNIFIER довела ефективність підвищення можливостей ЗС України – Куліба

15:16 27.01.2022
Канада надає $340 млн на негайну підтримку України, продовження і розширення операції UNIFIER

Канада надає $340 млн на негайну підтримку України, продовження і розширення операції UNIFIER

12:19 27.01.2022
Рішення закрити школи та дитсадки на карантин ухвалюватиме їхнє керівництво - заступник голови КМДА

Рішення закрити школи та дитсадки на карантин ухвалюватиме їхнє керівництво - заступник голови КМДА

07:21 27.01.2022
Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

18:36 26.01.2022
Глава МЗС Франції має намір незабаром відвідати Київ зі своєю німецькою колегою

Глава МЗС Франції має намір незабаром відвідати Київ зі своєю німецькою колегою

18:37 25.01.2022
Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

Кількість областей в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки з COVID-19 зросла до 16 - МОЗ України

ОСТАННЄ

У Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли сімох туристів

У Карпатах у неділю та понеділок висока небезпека сходження лавин

В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

У ситуації з Україною Росія повинна вибрати між перетворенням на державу дисбалансу або учасника деескалації - глава МЗС Франції

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Італія продовжила до 15 березня заборону на в'їзд навіть для вакцинованих українців

Помер актор Леонід Куравльов

У Львові на пожежі в житловому будинку врятували семеро осіб

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 372,5 млн

Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА