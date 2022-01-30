Події

10:17 30.01.2022

Чотирнадцять людей постраждало внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

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Чотирнадцять людей постраждало внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" (Польща) в ніч на неділю в Золочівському районі (Львівська обл.), повідомили в ДСНС.

"30 січня о 2:03 поблизу с.Хватів Золочівського району на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" внаслідок з'їзду в кювет з подальшим перекиданням на бік рейсового автобуса "Харків-Слупськ" (Польща) постраждали 14 осіб, які з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 од. техніки.

Місцеве видання zaxid.net повідомляє, що в автобусі перебувало 40 пасажирів.

"Аварія сталася близько 2:00, біля села Загорці, що за годину їзди від Львова в напрямку Бродів. Водій рейсового автобуса VAN Hool 924-SD3 сполученням "Харків-Слупськ" (Польща), їдучи в бік Львова, не впорався з керуванням. Автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся, в той момент в автобусі було 40 осіб", – йдеться в повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що водієві автобуса – 34 роки, він житель Рівненської області.

Теги: #львівська_область #дтп
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