Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

Важкі транспортні літаки США та Британії, від другої половини січня, здійснили щонайменше 15 рейсів в Україну для постачання зброї та військової техніки, випливає з моніторингу західних авіаційних ресурсів.

За їхніми відомостями, зокрема, важкі військово-транспортні літаки британських Королівських ВПС C-17A Globemaster III, які вилітали з авіабази Брайз Нортон в Англії, з 17 січня здійснили не менш як дев'ять рейсів зі зброєю в Україну. Задля цієї мети було задіяно чотири з усіх наявних восьми літаків C-17A Globemaster III, які є в Британії. Вони, за даними Лондона, доставляли Києву переносні протитанкові керовані ракети NLAW.

Стосовно США, то в Україну здійснили два рейси важкі військово-транспортні літаки ВВС C-17A Globemaster III, один із яких прибув до Києва, а інший до Львова, а також чотири транспортні літаки Boeing-747 авіакомпанії National Airlines, зафрахтовані для перевезень зброї, зокрема переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin та військової техніки Транспортним командуванням (USTRANSCOM).

Окрім цього, 20 січня з американського міста Хантсвіл (штат Алабама) до Львова прибув український важкий транспортний літак Ан-124. Поруч із містом Хантсвіл розташований Редстоунський арсенал Армії США. Другого дня український Ан-124 прибув до Києва з польського міста Жешув. Також 26 січня було зафіксовано рейс українського Ан-124 із болгарського міста Бургас до України.

Наступного тижня в Києві очікують на прибуття нових американських літаків з військово-технічною допомогою. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.