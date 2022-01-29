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12:57 29.01.2022

Інтерпол визнав політичні мотиви переслідування українського режисера Лавренчука Росією - омбудсмен

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Інтерпол визнав політичні мотиви переслідування українського режисера Лавренчука Росією - омбудсмен

Інтерпол визнав, що Російська Федерація переслідує українського театрального режисера Євгена Лавренчука з політичних мотивів, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомляє пресслужба офісу омбудсмена, Національна поліція України звернулася до Інтерполу для з'ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол, зокрема, шляхом зловживання інструментами та можливостями Інтерполу у переслідуванні Лавренчука.

"Відповідно до отриманої інформації від Національної поліції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - зазначається в повідомленні на телеграм-каналі.

В офісі омбудсмена також зазначили, що під час судового засідання 27 січня в м.Неаполь адвокати Лавренчука подали клопотання про скасування домашнього арешту та надання йому дозволу на виїзд в Україну, оскільки у зв'язку з видаленням Інтерполом відомостей про нього з реєстрів підстав для подальшого затримання немає. Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже почався в суді. Отже, на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду.

Суд надав термін - 30 днів, за який прокуратура м.Неаполь має вивчити матеріали, що надійшли з РФ, і проінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення.

Як повідомлялося, Лавренчука затримали в Неаполі, через який він транзитом летів з Тель-Авіва до Львова, і з 17 грудня перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом РФ про його екстрадицію. 21 січня Лавренчук був переведений під домашній арешт. Генеральне консульство України в Неаполі надає йому консульську допомогу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Лавренчук був затриманий не на підставі встановлення "червоної картки", як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців.

За словами омбудсмена, РФ звинувачує Лавренчука, який з 1998 до 2014 року жив, навчався і працював у Москві, в "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ з посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Лавренчук заочно заарештований у липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі, але не розголошують деталей.

У 2014 році режисер покинув РФ на знак протесту проти військової агресії, після чого три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також вів інші проєкти в різних театрах.

 

Теги: #інтерпол #омбудсмен #лавренчук
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