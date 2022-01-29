Справу водія позашляховика, який збив "під наркотиками" підлітків на переході в Харкові, направлено до суду

Обвинувальний акт щодо водія Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові, направлено до Дзержинського суду міста.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловікові інкримінується ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) КК України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 листопада 2021 року в Харкові, на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, автомобіль Toyota Land Cruiser, який їхав на червоний сигнал світлофора, збив тринадцятирічних хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Обох постраждалих було госпіталізовано.

Водію позашляховика оголошено про підозру за ч.2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння), оскільки аналіз сечі показав, що на момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, водія позашляховика у травні 2021 року було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік. Крім того, у 2020 році він був фігурантом кримінального провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України. Але справа була закрита. Законність рішення щодо її закриття зараз перевіряє прокуратура.