Події

18:49 28.01.2022

Евакуація сімей дипломатів низки країн із Києва - помилка, вважає Зеленський

2 хв читати
Евакуація сімей дипломатів низки країн із Києва - помилка, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав помилкою евакуацію співробітників посольств низки країн з України на тлі інформації про ескалацію ситуації з боку РФ поблизу українських кордонів.

"Так. Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не можу говорити, що це помилка урядів шанованих країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чи вважає він помилкою, що посольства Великої Британії та США вивезли свій персонал минулого тижня.

Він критично розцінив заяви, що виїжджають співробітники "не першого рівня": "Я так не вважаю – в такій ситуації всі першого рівня, всі повинні бути на місці".

Президент навів приклад Греції, у якої працює дипломатичний корпус у Маріуполі Донецької області, й повідомив, що "греки нікого не забрали".

"Я не порівнюю країни, я просто хочу сказати, що це такий важливий сигнал... Я вважаю, що посольські працівники й дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. А я вважаю, що в нас не "Титанік". Україна йде вперед", - наголосив він.

Пізніше президент України додав, що розцінює вивезення дипломатів як "неправильні, надмірні кроки, які нам не допомагають". "Щодо решти - і військова допомога, і фінансові резерви тощо - це все підтримка, ми за це вдячні, але я ж не можу... як багато політиків, бути вдячний Сполученим Штатам Америки просто за те, що це Сполучені Штати Америки... Я хочу, щоб ми були партнерами і просто друзями", - резюмував Зеленський.

Теги: #евакуація #зеленський #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:30 28.01.2022
Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

18:21 28.01.2022
Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

18:19 28.01.2022
РФ може продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається воювати, - Зеленський

РФ може продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається воювати, - Зеленський

18:14 28.01.2022
Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки - Зеленський

Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки - Зеленський

18:02 28.01.2022
Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

17:47 28.01.2022
Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

17:41 28.01.2022
Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

17:24 28.01.2022
Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

17:23 28.01.2022
Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

16:19 28.01.2022
Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

Український криголам "Ноосфера" вирушає у перший рейс до Антарктиди

ОСТАННЄ

Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

Майже 30 співробітників посольства РФ у США до 30 січня залишать Вашингтон за розпорядженням Держдепу - посол Антонов

Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

Столтенберг: У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні

ДБР проводить обшук у військовій частині, де проходив службу нацгвардієць, який улаштував стрілянину на "Південмаші"

Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну за тиждень - Бербок

Члени правління Асоціації міст України скоординували підготовку тероборони - Кличко

Український криголам "Ноосфера" вирушає у перший рейс до Антарктиди

У школах Харкова старшокласників поки що не переводять на дистанційне навчання

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА