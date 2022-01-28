Евакуація сімей дипломатів низки країн із Києва - помилка, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав помилкою евакуацію співробітників посольств низки країн з України на тлі інформації про ескалацію ситуації з боку РФ поблизу українських кордонів.

"Так. Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не можу говорити, що це помилка урядів шанованих країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чи вважає він помилкою, що посольства Великої Британії та США вивезли свій персонал минулого тижня.

Він критично розцінив заяви, що виїжджають співробітники "не першого рівня": "Я так не вважаю – в такій ситуації всі першого рівня, всі повинні бути на місці".

Президент навів приклад Греції, у якої працює дипломатичний корпус у Маріуполі Донецької області, й повідомив, що "греки нікого не забрали".

"Я не порівнюю країни, я просто хочу сказати, що це такий важливий сигнал... Я вважаю, що посольські працівники й дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. А я вважаю, що в нас не "Титанік". Україна йде вперед", - наголосив він.

Пізніше президент України додав, що розцінює вивезення дипломатів як "неправильні, надмірні кроки, які нам не допомагають". "Щодо решти - і військова допомога, і фінансові резерви тощо - це все підтримка, ми за це вдячні, але я ж не можу... як багато політиків, бути вдячний Сполученим Штатам Америки просто за те, що це Сполучені Штати Америки... Я хочу, щоб ми були партнерами і просто друзями", - резюмував Зеленський.