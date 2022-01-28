Майже 30 співробітників посольства РФ у США до 30 січня залишать Вашингтон за розпорядженням Держдепу - посол Антонов

Росія виконає припис Держдепу 27 співробітникам російського посольства залишити Вашингтон до 30 січня, має намір діяти виходячи з принципу взаємності, заявив у п'ятницю посол РФ у США Анатолій Антонов.

"У вересні минулого року американці передали нам список із 55 співробітників російських двосторонніх дипмісій, яким у 2022 році наказано виїхати зі США у два етапи. 27 співробітників мають залишити країну до 30 січня, ще 28 - до 30 червня цього року", - наведено висловлювання Антонова на сторінці посольства РФ у Facebook.

За словами дипломата, "на сьогодні з першої групи поїхали 23 співробітники, 29 січня повертаються на батьківщину ще чотири особи".

"Після цієї висилки у Роспосольстві залишається 184 працівники, включаючи дипломатів та адміністративно-технічний персонал", - повідомив посол РФ.