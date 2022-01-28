У школах Харкова старшокласників поки що не переводять на дистанційне навчання

Харківська міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила поки що не запроваджувати дистанційного навчання для учнів старших класів.

"Дистанційне навчання у 5-11 класах шкіл міста Харкова поки що не вводитиметься... Водночас забороняється проводити в очній формі будь-які масові освітні, спортивні та культурно-мистецькі заходи у навчальних закладах, організовані екскурсійні поїздки, виїзди груп учнів у туристичні подорожі", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Крім того, комісія вирішила здійснювати постійний моніторинг стану захворюваності учнів та персоналу навчальних закладів й у разі потреби організувати освітній процес для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Раніше заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що наразі рівень захворюваності на ковід серед школярів досить низький. За три тижні захворіли 908 школярів, що становить 0,7% від їх загальної кількості.