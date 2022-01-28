Український супутник "Січ-2-1" наразі не може виробляти достатню кількість електроенергії на орбіті, ситуація покращиться протягом 1-2 місяців - КБ "Південне"

Український супутник "Січ-2-1", який було виведено на земну орбіту 13 січня, внаслідок низки зовнішніх чинників наразі не може виробляти достатньої кількості електроенергії, необхідної йому для повноцінної роботи, проте ситуація зміниться протягом найближчих місяців.

"13 січня 2022 року у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" на розрахункову орбіту. Після відокремлення космічного апарата з ним було встановлено зв'язок та отримано телеметричну інформацію, що підтвердила працездатність бортової апаратури. Низка зовнішніх чинників, пов'язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволила встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на Facebook-сторінці конструкторського бюро "Південне".

У ньому наголошується, що неправильна орієнтація супутника призвела до того, що на робочі поверхні сонячної батареї апарата наразі потрапляє лише відбите від Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під малим кутом.

"Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", - наголошують у КБ.

Там уточнюють, що закладені ще на етапі розробки та створення космічного апарата інженерні рішення та алгоритми роботи дали змогу "Січ-2-1" самостійно перезавантажитись та відновити працездатність в енергозберігальному режимі. Крім того, за результатами наступних сеансів зв'язку відмов бортової апаратури не виявлено.

"Моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом одного-двох місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної", - інформують у бюро.

У КБ додають, що фахівці Національного центру управління та випробувань космічних засобів разом із фахівцями "Південного" забезпечують зв'язок із космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань.

Як повідомлялося, 13 січня американська важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 105 мінісупутників, серед яких був і український супутник "Січ-2-1". Пуск ракети здійснено з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Приблизно через півтори години ракета вивела на сонячно-синхронну орбіту 105 малих космічних апаратів майже 30 операторів із двох десятків країн світу. Вага кожного не перевищує 200 кг. Вартість запуску одного мінісупутника становила $1 млн.