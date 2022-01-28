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11:44 28.01.2022

Резніков: Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі агресії РФ, Берліну доведеться розбиратися з проблемою НДР

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Резніков: Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі агресії РФ, Берліну доведеться розбиратися з проблемою НДР

Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО або окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки (НДР), заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини в лікуванні наших поранених воїнів, Україна має багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо постачання озброєнь та інші рішення, які підривають безпеку Європи та де-факто заохочують агресора. Ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що наші прогнози щодо Кремля збуваються, і ми їх ще краще розуміємо. Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО або окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки, і це не перебільшення", - сказав Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Він наголосив, що це не перебільшення, оскільки "відновлення НДР - це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені".

"Росія вже офіційно висунула вимоги щодо демонтажу НАТО в 14 країнах, що також здавалося абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь, але має бути практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну", - додав Резніков.

Теги: #резніков #німеччина #агресія_рф
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