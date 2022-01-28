Події

08:18 28.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 366 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 366 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці досягла 366 млн 249 тис. 339, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 637 тис. 611 людей.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 73 млн 427 тис. 335 інфікованих COVID-19, число летальних випадків склало 878 тис. 421.

Друге місце за кількістю осіб, які заразилися, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 40 млн 622 тис. 709, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 492 тис. 327.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 24 млн. 789 тис. 795 осіб, з них померли 625 тис. 390 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 725,7. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 701 особа, Індії - 351, Бразилії - 2 тис. 909.

 

Теги: #події #світ #коронавірус
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