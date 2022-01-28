Президент Молдови заявила, що у регіоні великі ризики збройного конфлікту

Можливість збройного конфлікту в регіоні існує, і це змушує кишинівську владу враховувати всі сценарії та запобігати певним ситуаціям, заявила президент Республіки Молдова Майя Санду в ході передачі Cutia Neagră на телеканалі TV8 у четвер.

"Існують дуже високі ризики збройного конфлікту в цьому регіоні, але ми сподіваємося, що переговори продовжаться, і вони не здійсняться. Ми зобов'язані враховувати та аналізувати всі ризики, що було зроблено нашими установами", – заявила президент Молдови.

Майя Санду закликала населення до пильності, але без паніки. "Я б хотіла, щоб громадяни були пильні, але не панікували, я все ж таки вірю, що може бути мирне рішення. Ми мирна країна і дуже хочемо, щоб наше право на світ шанувалося», – наголосила вона.

За словами Санду, Республіка Молдова вразлива за кількома параметрами, і очевидно, що наслідки збройного конфлікту будуть важкими для країни. "Ми намагаємося підготувати певні кроки, певні плани дій, щоб ми мали скоординовані дії в країні та на зовнішньому плані. Є можливість іноземної допомоги. У нас є підтримка наших міжнародних партнерів протягом багатьох років, але, на жаль, ця підтримка не матеріалізувалась у конкретних речах у випадку з придністровським конфлікто", – додала Санду.