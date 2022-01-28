Події

02:03 28.01.2022

Президент Молдови заявила, що у регіоні великі ризики збройного конфлікту

1 хв читати
Президент Молдови заявила, що у регіоні великі ризики збройного конфлікту

Можливість збройного конфлікту в регіоні існує, і це змушує кишинівську владу враховувати всі сценарії та запобігати певним ситуаціям, заявила президент Республіки Молдова Майя Санду в ході передачі Cutia Neagră на телеканалі TV8 у четвер.
"Існують дуже високі ризики збройного конфлікту в цьому регіоні, але ми сподіваємося, що переговори продовжаться, і вони не здійсняться. Ми зобов'язані враховувати та аналізувати всі ризики, що було зроблено нашими установами", – заявила президент Молдови.
Майя Санду закликала населення до пильності, але без паніки. "Я б хотіла, щоб громадяни були пильні, але не панікували, я все ж таки вірю, що може бути мирне рішення. Ми мирна країна і дуже хочемо, щоб наше право на світ шанувалося», – наголосила вона.
За словами Санду, Республіка Молдова вразлива за кількома параметрами, і очевидно, що наслідки збройного конфлікту будуть важкими для країни. "Ми намагаємося підготувати певні кроки, певні плани дій, щоб ми мали скоординовані дії в країні та на зовнішньому плані. Є можливість іноземної допомоги. У нас є підтримка наших міжнародних партнерів протягом багатьох років, але, на жаль, ця підтримка не матеріалізувалась у конкретних речах у випадку з придністровським конфлікто", – додала Санду.

Теги: #молдова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 26.01.2022
НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

18:42 21.01.2022
У Молдові кількість захворілих на COVID-19 перевищила 400 тис. осіб

У Молдові кількість захворілих на COVID-19 перевищила 400 тис. осіб

21:13 18.01.2022
Рекорд з добового приросту хворих на COVID-19 за весь час пандемії зареєстрований в Молдові

Рекорд з добового приросту хворих на COVID-19 за весь час пандемії зареєстрований в Молдові

17:08 18.01.2022
Прем'єр Молдови не виключила впровадження режиму НС в енергетиці через брак газу

Прем'єр Молдови не виключила впровадження режиму НС в енергетиці через брак газу

08:18 14.01.2022
Триразове збільшення кількості заражень COVID-19 фіксується у Молдові за останні кілька днів

Триразове збільшення кількості заражень COVID-19 фіксується у Молдові за останні кілька днів

21:03 13.01.2022
Ціна газу для Молдови на 70% визначається ціною нафти та на 30% Front Month Index - віцепрем'єр

Ціна газу для Молдови на 70% визначається ціною нафти та на 30% Front Month Index - віцепрем'єр

20:43 13.01.2022
Спікер парламенту Молдови допустив запровадження режиму НС в енергетиці через шалені ціни на газ

Спікер парламенту Молдови допустив запровадження режиму НС в енергетиці через шалені ціни на газ

13:35 03.01.2022
Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

10:44 29.12.2021
Кишинів закликає Тирасполь до діалогу з питання про автомобільні номери

Кишинів закликає Тирасполь до діалогу з питання про автомобільні номери

11:34 25.12.2021
Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

ОСТАННЄ

Перша жінка-президент вступила на посаду в Гондурасі

Киргизстан та Таджикистан домовилися про припинення вогню та відведення військових від кордону

Запуск ракети SpaceX з італійським супутником подвійного призначення перенесли через негоду

Операція UNIFIER довела ефективність підвищення можливостей ЗС України – Куліба

Бари та ресторани Греції на тлі відступу COVID-19 знову зможуть включати музику та працювати довше

Картину Боттічеллі продали на аукціоні в Нью-Йорку за $45 млн

Міністр оборони України провів зустріч із делегацією Конгресу США

У Запоріжжі місцевий житель анонімно повідомив про "мінування" ДніпроГЕС, йому загрожує штраф

Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва

У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА