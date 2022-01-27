Картину Боттічеллі продали на аукціоні в Нью-Йорку за $45 млн

Картина одного з найвідоміших живописців епохи Відродження Сандро Боттічеллі пішла з молотка на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $45,4 млн, йдеться в пресрелізі аукціонного дому.

Йдеться про полотно "Чоловік скорбот", створене приблизно 1500 року.

Зазначено, що ця ціна – одна з найвищих, за яку коли-небудь продавали картини епохи Відродження на аукціонах.

"Роботи Боттічеллі - будь-якого періоду - залишаються надзвичайно рідкісними на аукціонах. Особливо його пізні роботи дуже рідко з'являються на ринку", - зазначили в Sotheby's.

В аукціонному домі додали, що картина "Чоловік скорбот" від моменту її придбання на торгах у 1963 році залишалася в тій самій приватній колекції.

Сандро Боттічеллі вважається одним із найзначніших італійських художників епохи Відродження. Серед найбільш відомих його робіт - "Народження Венери", "Весна" та "Венера і Марс".