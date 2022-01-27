Канада надає $340 млн на негайну підтримку України, продовження і розширення операції UNIFIER

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі приєдналися до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо і віце-прем'єр-міністра Христі Фріланд і оголосили про рішення щодо надання $340 млн на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER іще на три роки – до кінця березня 2025 р., і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

"Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Канада занепокоєна і засуджує загрози Росії та військове нарощування в Україні й навколо неї. Канада залишається відданою дипломатичному вирішенню і продовжує закликати Росію до деескалації та вступу в змістовний діалог", - ідеться в повідомленні на сайті уряду Канади.

Наголошується, що будь-яка подальша агресія з боку Росії матиме серйозні наслідки, і Канада продовжує співпрацювати з союзниками та партнерами над скоординованою відповіддю.

Це продовження та розширення військової присутності Канади на підтримку України гарантує, що військовослужбовці Збройних сил Канади (CAF) продовжуватимуть проводити посилену військову підготовку та наставництво для сил безпеки України до кінця березня 2025 року.

"Найближчими днями ще 60 військовослужбовців буде направлено в Україну, щоб приєднатися до близько 200 жінок і чоловіків, які вже перебувають на місцях, із можливістю збільшення загальної чисельності до 400 військовослужбовців Збройних сил Канади", - наголошується в повідомленні.

Збройні сили Канади також працюватимуть з Управлінням з безпеки зв'язку над заходами щодо підтримки розширеного співробітництва у сфері розвідки, кібербезпеки та кібероперацій.

"Ця посилена підтримка допоможе Україні зміцнити її безпеку та здатність захищатися від низки загроз", - наголосили в уряді Канади.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував канадському народу та уряду за непохитну підтримку Збройних сил України у протистоянні російській загрозі.

"Обмін розвідувальною інформацією, допомога в проведенні кібероперацій та засоби індивідуального захисту значно посилять можливості українського війська у стримуванні агресора. І принагідно хочу привітати наші країни з 30-ю річницею встановлення дипломатичних відносин! Трансатлантичний міст, перевірений століттями, з’єднує наші серця і волю. Певен, приклад Канади може надихнути інших наших партнерів залишатися поручі з нами і в ці непрості часи, і надалі", - наводить слова Резнікова Міністерство оборони України в четвер.

З 2015 року канадські війська провели понад 600 курсів, навчаючи майже 33 000 українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок. Крім того, цивільний та військовий персонал Міністерства національної оборони та Збройних сил Канади підтримує ключові елементи процесу оборонної реформи України, такі як демократична підзвітність і цивільний нагляд за установами оборони та безпеки.

Продовження та розширення масштабів операції UNIFIER доповнить і буде здійснено в рамках скоординованих зусиль разом із дипломатичними зусиллями Канади щодо стримування, деескалації поточної агресивної та дестабілізуючої діяльності Росії в Україні та навколо неї. З цією метою уряд Канади також оголосив про створення оперативної групи на базі Global Affairs Canada для подальшої координації зусиль федеральних відомств у підтримці миру та безпеки в Україні.