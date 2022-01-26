Посол США Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекових гарантій

Посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, заявили в середу в МЗС РФ.

"26 січня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко прийняв посла США в Москві Джона Саллівана на його прохання", - йдеться в опублікованому на сайті МЗС РФ повідомленні.

"Під час зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки", - заявили на Смоленській площі.