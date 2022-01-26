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19:32 26.01.2022

Посол США Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекових гарантій

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Посол США Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекових гарантій

Посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, заявили в середу в МЗС РФ.

"26 січня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко прийняв посла США в Москві Джона Саллівана на його прохання", - йдеться в опублікованому на сайті МЗС РФ повідомленні.

"Під час зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки", - заявили на Смоленській площі.

 

 

Теги: #відповідь #сша #гарантії #росія
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