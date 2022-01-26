Події

18:16 26.01.2022

Підрозділи тероборони будуть укомплектовані щонайменше на 70% до кінця лютого - Резніков

2 хв читати
Підрозділи тероборони будуть укомплектовані щонайменше на 70% до кінця лютого - Резніков

Підрозділи територіальної оборони (ТрО) будуть укомплектовані до кінця лютого щонайменше на 70% у всій країні, паралельно вже розпочалося підписання контрактів із резервістами за штатом особливого періоду, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Зброєю, одягом, засобами зв'язку та індивідуального бронезахисту Сили ТрО поступово забезпечить Міноборони… Міноборони вже надіслало відповідні листи, де визначено потреби Сил ТрО в регіонах. Також надано типові вимоги до облаштування локацій", - розповів міністр оборони України Олексій Резніков у середу, коментуючи реалізацію закону "Про основи національного спротиву".

За його словами, відомство налаштоване вибудувати партнерські відносини з органами місцевої влади та самоврядування для облаштування та утримання місць дислокації, оскільки йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин. "Сама ідея ТрО - це координація армії та громади. Так, у лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування, щоб відпрацювати взаємодію", - розповів Резніков.

Міністр нагадав, що до складу Сил ТрО входять Командування, чотири регіональні управління, 25 бригад (по одній у кожній області та м. Києві) та приблизно 150 батальйонів (один на район). На сьогодні, за його словами, всі ці структури створені та розгортаються. Наразі відбувається розгортання Сил ТрО за штатом особливого періоду. У всіх прикордонних регіонах бригади набули понад 70% навичок, що дає змогу виконувати всі необхідні завдання.

Як повідомлялося, до добровольчих загонів зараховуватимуть громадян після проходження медичного, професійного та психологічного відбору, підписання контракту добровольця територіальної оборони та складання присяги добровольця територіальної оборони. Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, але до підрозділів ТрО включатимуться і громадяни, які не служили в цих структурах.

 

Теги: #тероборона #підрозділи
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 24.01.2022
Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони

Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони

21:24 19.01.2022
На сайті Кабміну оприлюднено постанову про затвердження положення про формування підрозділів тероборони в громадах

На сайті Кабміну оприлюднено постанову про затвердження положення про формування підрозділів тероборони в громадах

13:34 18.01.2022
В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

11:15 07.01.2022
У ГУР Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

У ГУР Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

07:38 01.01.2022
Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

14:56 27.12.2021
У Києві створюють штаб територіальної оборони

У Києві створюють штаб територіальної оборони

17:04 24.12.2021
До сили територіальної оборони України мають входити до 400 тис. підготовлених бійців - дослідження

До сили територіальної оборони України мають входити до 400 тис. підготовлених бійців - дослідження

21:08 25.08.2021
Туреччина розпочала виведення підрозділів з Афганістану

Туреччина розпочала виведення підрозділів з Афганістану

12:43 15.06.2021
МАУ припиняє роботу свого представництва у Москві через скорочення штату

МАУ припиняє роботу свого представництва у Москві через скорочення штату

12:06 10.06.2021
Закон про тероборону не має призвести до формування містечкових підрозділів - Разумков

Закон про тероборону не має призвести до формування містечкових підрозділів - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США закликають своїх громадян в Україні розглянути можливість від'їзду з країни

США не знають, що РФ вирішила щодо України, але побоюються нападу на українську територію до середини лютого – заступник держсекретаря

В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

ОСТАННЄ

Посол США Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекових гарантій

У ВРП заявляють, що повноважні та продовжують свою роботу

США передали Росії відповідь на пропозиції з безпеки

Ситуація навколо України викликає велике занепокоєння ЄС - єврокомісар Варгеї

Глава МЗС Франції має намір незабаром відвідати Київ зі своєю німецькою колегою

Прихильність українців до демократії та їх прагнення бути в НАТО треба підтримати - заступник держсекретаря США

У ЄС бачать суттєвий прогрес України у судовій реформі, але наголошують на важливості обрання голови САП - комісар Варгеї

США готуються до всіх можливих сценаріїв РФ щодо України - Шерман

МВС України проведе масові навчання для цивільного населення на випадок НС

США закликають своїх громадян в Україні розглянути можливість від'їзду з країни

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА