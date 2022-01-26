Підрозділи тероборони будуть укомплектовані щонайменше на 70% до кінця лютого - Резніков

Підрозділи територіальної оборони (ТрО) будуть укомплектовані до кінця лютого щонайменше на 70% у всій країні, паралельно вже розпочалося підписання контрактів із резервістами за штатом особливого періоду, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Зброєю, одягом, засобами зв'язку та індивідуального бронезахисту Сили ТрО поступово забезпечить Міноборони… Міноборони вже надіслало відповідні листи, де визначено потреби Сил ТрО в регіонах. Також надано типові вимоги до облаштування локацій", - розповів міністр оборони України Олексій Резніков у середу, коментуючи реалізацію закону "Про основи національного спротиву".

За його словами, відомство налаштоване вибудувати партнерські відносини з органами місцевої влади та самоврядування для облаштування та утримання місць дислокації, оскільки йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин. "Сама ідея ТрО - це координація армії та громади. Так, у лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування, щоб відпрацювати взаємодію", - розповів Резніков.

Міністр нагадав, що до складу Сил ТрО входять Командування, чотири регіональні управління, 25 бригад (по одній у кожній області та м. Києві) та приблизно 150 батальйонів (один на район). На сьогодні, за його словами, всі ці структури створені та розгортаються. Наразі відбувається розгортання Сил ТрО за штатом особливого періоду. У всіх прикордонних регіонах бригади набули понад 70% навичок, що дає змогу виконувати всі необхідні завдання.

Як повідомлялося, до добровольчих загонів зараховуватимуть громадян після проходження медичного, професійного та психологічного відбору, підписання контракту добровольця територіальної оборони та складання присяги добровольця територіальної оборони. Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, але до підрозділів ТрО включатимуться і громадяни, які не служили в цих структурах.