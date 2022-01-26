Події

17:29 26.01.2022

Канцлер ФРН відвідає США на початку лютого

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Канцлер ФРН відвідає США на початку лютого

Канцлер ФРН Олаф Шольц 7 лютого у Вашингтоні планує зустрітися з президентом США Джо Байденом, повідомляє газета Bild із посиланням на джерела в урядових колах.

Офіційно майбутню зустріч поки що не підтверджують. Останніми тижнями представники ЄС і НАТО активно обговорюють російсько-українську тематику, готуються до можливого збройного конфлікту та обговорюють заплановані у такому разі санкції.

За інформацією видання, Шольц хоче зустрітися з Байденом перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Дати поїздки Шольца до Москви як нового канцлера Німеччини поки що також не називають.

Теги: #сша #шольц_олаф
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