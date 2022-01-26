Канцлер ФРН відвідає США на початку лютого

Канцлер ФРН Олаф Шольц 7 лютого у Вашингтоні планує зустрітися з президентом США Джо Байденом, повідомляє газета Bild із посиланням на джерела в урядових колах.

Офіційно майбутню зустріч поки що не підтверджують. Останніми тижнями представники ЄС і НАТО активно обговорюють російсько-українську тематику, готуються до можливого збройного конфлікту та обговорюють заплановані у такому разі санкції.

За інформацією видання, Шольц хоче зустрітися з Байденом перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Дати поїздки Шольца до Москви як нового канцлера Німеччини поки що також не називають.