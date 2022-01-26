Події

16:46 26.01.2022

У Києві викрили псевдоадвоката, який виманив у іноземця 2 млн грн

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У Києві викрили псевдоадвоката, який виманив у іноземця 2 млн грн

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який привласнив гроші іноземного громадянина на підставі надання адвокатських послуг, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно із матеріалами досудового розслідування, іноземець розшукував адвоката для надання правової допомоги товаришу, підозрюваному в умисному вбивстві та якому одним із районних судів Одеської області обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час зустрічі з іноземцем підозрюваний, представившись адвокатом, переконав останнього, що зможе забезпечити звільнення його товариша під заставу попри те, що рішенням суду альтернативного запобіжного заходу не передбачалося", - зазначається в повідомленні.

Спочатку шахрай отримав за свої майбутні послуги передоплату у розмірі $500. Під час другої зустрічі він заявив іноземцю, що його послуги коштуватимуть $70 тис. і вимагав передоплату $30 тис.

Будучи введеним в оману, потерпілий передав підозрюваному понад 2 млн гривень, а саме $56 тис. та 667 тис. грн.

Щоб переконати іноземця у виконанні домовленостей псевдоадвокат, користуючись юридичною необізнаністю останнього, надсилав фотографії копій документів, які нібито стосувалися кримінального провадження.

Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили велику кількість документів із ознаками підроблення, а також комп'ютерну техніку, за допомогою якої вони виготовлялися, підроблені штампи та печатки органів судової системи, виконавчої влади та приватної сфери діяльності.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теги: #адвокат #шахрай
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